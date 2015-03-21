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Yürek yakan kare

Muğla'nın Milas ilçesinde, dilenen 23 yaşındaki Armağan Avcı, bir TIR'ın çarpması sonucu öldü.

Yürek yakan kare

Muğla'nın Milas ilçesinde, dilenen 23 yaşındaki Armağan Avcı, bir TIR'ın çarpması sonucu öldü.

21 Mart 2015 Cumartesi 18:41
Yürek yakan kare
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Kaza, Milas Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Selimiye'den Üçyol yönüne giden 50 yaşındaki Ahmet Doğan yönetimindeki 48 U 7193 plakalı TIR ile, dilencilik yapan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Armağan Avcı'yı farketmeyip, çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta fırlayan ve elindeki dilenerek topladığı bozuk paralar etrafa saçılan Avcı, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Avcı, öldü. Polis, TIR şoförü Doğan'ı gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
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Son Güncelleme: 21.03.2015 16:13
Anahtar Kelimeler:
Yürek YakanMuğlaMilasAsayişTır
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