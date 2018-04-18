Yunanistan sınırında yakalandılar

BİRİNCİ Derece Askeri Yasak Bölgede İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1’nci Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç Nehri kenarında yapılan operasyonda Z.K. (47), eşi Z.K. (47) ve kızı Ş.K. (24) yakalanırken, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

Şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.