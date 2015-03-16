Yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu vurdu

16 Mart 2015 Pazartesi 08:57
EDİNİLEN bilgiye göre olay, Asma Mahallesi Dağbaca sokakta meydana geldi. İddiaya göre Yasin Ç.(42) kömür madeni işleten komşusu 40 yaşındaki Ali G.’yi yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle uyardı. Komşusu Yasin Ç.’nin uyarısına rağmen Ali G., yüksek sesle müzik dinlemeye devam edince ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ali G., Yasin Ç.'nin evinin yanında bulunan yazıhanesinden aldığı balta ile Yasin Ç.'ye saldırdı. Bunun üzerine Yasin Ç., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla ile Ali G.'ye 5 el ateş etti. Bacak ve karın bölgesinden yaralanan ve çok kan kaybeden Ali G. yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Ali G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından Yasin Ç. olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından göz altına alındı. Polisin olay ilgili soruşturması sürüyor.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 07:58