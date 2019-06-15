Yücel talimat verdi! Dolandırıcı kuyumcu mühürlendi

Alanya’da turist grubunu sahte altınla dolandırdığı tespit edilen kuyum dükkanı, Alanya Belediyesi Zabıta ve Polis ekiplerince mühürlendi.

Yücel talimat verdi! Dolandırıcı kuyumcu mühürlendi
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ALANYA'DA yabancı uyruklu bir gruba sahte altın sattığı tespit edilen ve yapılan aramalarda çokça sahte altın ele geçirilen kuyum dükkanı, emniyet güçleri ve Alanya Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerince faaliyete kapatılarak mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şehrin huzurunu bozan, yerli veya yabancı vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelemiz sürecek. Bu ve benzeri faaliyet içerisinde bulunan herkese karşı elimizden gelen yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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