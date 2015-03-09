Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

09 Mart 2015 Pazartesi 09:10
KASTAMONU'DA yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Havalimanı Kavşağı yakınında Hüseyin Çavdar’a ait 37 SC 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Hüseyin Çavdar (20) ile Hüseyin Koçoğlu (19) ve Sercan Çetin (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hüseyin Koçoğlu kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 08:11