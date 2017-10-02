Yolda yürüyen kadına yumruk atan Ataşehir saldırganı tutuklandı!

ATAŞEHİR'DE yoldan geçen bir kadına omuz attıktan sonra yumruk atan tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki evine giderken kaldırımda çarptığı A.Ç'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'nin nöbetçi hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanması talebiyle sevk edilen şüpheli Hakan D'nin mevcut delil durumu, kaçma şüphesi bulunması, "basit yaralama" suçunun işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir deliller bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

"BEN SERT İTMEDİM, BAYAN ZAYIFTI"

Şüpheli Hakan D'nin hakimlik sorgusunda emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı, bir an dengesini kaybetti düştü. Ciddi bir hareketim olmadı" iddiasında bulunduğu öğrenildi.

EMNİYET'TEN GÜLEREK ÇIKMIŞTI

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan D., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Hakan D., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyet'ten gülerek çıkan Hakan D. basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen A.Ç. kendisine çarpan ve "Yavaş olur musunuz" şeklinde uyardığı kişinin saldırısına uğramış, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, A.Ç'yi darbeden kişinin eşkalini belirlemişti.

Şüphelinin olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığını belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda tıp fakültesi öğrencisi Hakan D'yi (24) gözaltına almıştı.

