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Yolda uyuyan köpeği ezdi: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Yolda uyuyan köpeği ezen sürücünün, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ASAYİŞ 27.10.2019, 09:21
Yolda uyuyan köpeği ezdi: Hiçbir şey olmamış gibi devam etti
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OLAY, 23 Ekim'de Kepez ilçesine bağlı Kepezaltı Fatih Mahallesi 3353 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 GJ 700 plakalı araç sürücüsü, yolun ortasında uzanan köpeği ezdi. Köpeğin üzerinden geçtikten sonra durmayan sürücünün görüntüleri, kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, aracın yolun ortasında uzanan köpeğin üzerinden geçtiği, köpeğin de yol kenarına kaçtığı görülüyor.

Köpeğin hayatı tehlikesi devam ediyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, “İzleyeceğiniz görüntülerde köpeğin tam yolun ortasında yattığı ve yolun boş olduğu görülmektedir. Alenen görüş alanında olan köpeğin üzerinden geçen sürücü, hayvanı bir klinik yada bakım evine götürmemiş ve yoluna devam etmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım evine ambulans aracılığı ile götürülen köpeğin vücudunda kırıkları vardır ve hayati tehlikesi devam etmektedir” dedi.

Bir hayvana bilerek zarar vermenin cezai işleme tabi olduğunu kaydeden Yanık, “Ayrıca, kaza halinde hayvanı en yakın tıbbi müdahaleleri yapabilecek bir hayvan sağlık kuruluşuna götürmesi gerektiği maddesi bulunmaktadır. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlemiş ve hayvanın hayatını tehlikeye atmış ayrıca onu yaralamıştır. Bütün bu ihlallerin sebebi ile, sürücünün adli ve idari olarak cezalandırılması gerekmektedir” diye konuştu.

#köpek #Antalya
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