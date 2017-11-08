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Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan yolcu otobüsünde 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:13
Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi
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İL Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol uygulaması yapıldı.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 08.11.2017 13:17
Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraKayseri
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