Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 13 yaralı

04 Mart 2015 Çarşamba 08:38
EDİNİLEN bilgilere göre, Artvin'in Hopa ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Salim Alpay yönetimindeki 53 HK 888 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yöne seyir halindeki, şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen 19 DZ 400 plakalı tuğla yüklü kamyon Kırıkkale-Samsun Karayolu'nun 54. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, henüz kimlikleri netleşmeyen 2 kişi öldü 13 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu otobüsünde 2 şoför, 1 muavin ve 13 yolcu bulunduğu belirtildi.
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Son Güncelleme: 04.03.2015 07:40