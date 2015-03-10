Yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

KAZA sabaha karşı 04:30 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu Serçeköy Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yolcusu ile Düzce’den akşam saatlerine yola çıkan 81 DS 007 plakalı otobüs, sabaha karşı Denizli’de mola verdi. Denizli’de yolcu indirip bindirdikten sonra son durak olan Bodrum’a doğru yola çıkan Cengiz Keskin idaresindeki otobüs Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesini geçtikten sonra bir anda kontrolden çıkarak yan yatıp şarampole girdikten sonra tekrar karayoluna çıktı. Birçoğu uykuda olan yolcular devrilen araç içerisinde savruldu.
Kazayı gören karayolundaki diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü Cengiz Keskin dahil 22 yolcu çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla devrilen otobüsün içerisinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile Efeler’de bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.
EŞYALARINI ARADILAR
Kaza’yı hafif yara alarak atlatan iki öğrenci olay yerine gelen ambulansta tedavi edilirken kazayı yara almadan atlatan bir yolcu kaza sonrası devrilen otobüsün içerisine girip eşyalarını aradılar. Kaza sırasında ayakkabısının teki ayağından çıkan ve olayın şokuyla ayakkabısının yokluğunu dahi hatırlamayan bir yolcu, için itfaiye ekipleri seferber oldu. Otobüs içerisine giren iki itfaiye eri el feneri yardımıyla şahsın ayakkabısını ararken, tüm aramalara rağmen kazazedenin ayakkabısını bulmayı başaramadılar. Otobüs içerisinden bulunan bir terlik verilen kazazede, yalın ayak beklemekten kurtuldu.
Kaza dolayısıyla tek şeride düşen Denizli-Aydın karayolu olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüsün kaldırılmasının ardından tamamen trafiğe açıldı. Kazada hafif yaralanan yolcular olay esnasında uykuda olduklarını hafif bir sallantının ardından otobüsün devrilerek sürüklendiğini belirttiler.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 07:44