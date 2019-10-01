Yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

KAZA, Manavgat Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 karayolu Sanayi Köprülü kavşağı yan yolda Batuhan Günal’ın kullandığı 07 HGN 15 plakalı otomobil yanlış yola girerek aniden duraklayınca aynı istikamette arkasında seyir halindeki Kasım Demirel'in kullandığı 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsün durması ve onun arkasında bulunan Ali Ersoy'un kullandığı 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsünün tur minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tur minibüsü de önünde duran otomobile çarparak otomobilde küçük çapta hasar oluşmasına neden oldu.Kazada tur minibüsü şoförü Kasım Demirel ile rehber Canan Çallı, Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Maria, Vandenbussche Willy Aime ve Stemgae Maria Angele yaralandı.Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.