Yolcu midibüsleri çarpıştı: 17 yaralı

KAZA, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi DSİ Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Ordu yönüne seyir halinde olan İsmail Z. (47) idaresindeki 52 EV 373 plakalı Ünye Birlik’e ait yolcu midibüsü, önünde seyir eden ve sollamaya çalıştığı Zabit C.’nin (50) kullandığı 55 RT 083 plakalı Çarşamba Özel Halk Otobüsü’ne çarptı. Kazada her iki midibüste bulunan 17 yolcu yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil ambulansı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından kazada yaralanan İsmail Ç. (25), Özay B. (37), Turgay K. (47), Mehmet Ç. (55), Abdullah Manat (59), İbrahim S. (40), Ahmet Ç. (69), Gürşen Ç. (66), Ayşe Ç (53), Fatma A. (61), Dilek S. (26), Orhan Ç. (25), Zeliha K. (49), İsmail Ç. (20), Yasin A. (20), Hüseyin U.(27) ve otobüs şoförü İsmail Z. (47), 112 Acil ambulansları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.