Yol tabelasında intihar şov yapanları izleyen araçlar birbirine girdi!

KOCAELİ'NİN İzmit ilçesinde çalıştıkları iş yerinden yaklaşık 30 bin TL alacakları olduğunu iddia eden işçiler, TEM otoyolu Kandıra gişeler mevkiinde bulunan yön tabelasının üzerine çıktı. Bu esnada ters şeritten seyir halinde olan TIR şoförü eylemcilere bakmak isterken kaza yaparak yaralandı.

ALACAKLARI İÇİN TABELAYA ÇIKTILAR

Olay, TEM Otoyolu Kandıra gişeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmada işçi olarak çalışan Ergün, Mürsel, Cengiz ve Kadir Yurt çalıştıkları firmadan Temmuz ayından beri maaş alamadıklarını iddia ederek TEM Otoyolu'nda bulunan yön tabelasının üzerine çıktı. Olayı gören yoldan geçen diğer vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Firmadan yaklaşık 30 bin TL alacakları olduğunu belirten işçiler firma yetkililerinin olay yerine çağrılmasını istedi. Olay yerine gelen firma yetkilisinin de çabaları işçileri çıktıkları yerden indirmeye yetmedi.

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Öte yandan, ters istikamette seyir halinde olan Kasım Ç. idaresindeki 34 RJ 4302 plakalı TIR, işçilere bakmak isterken önündeki 41 VP 280 plakalı Mustafa A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Mustafa A. idaresindeki kamyonda 41 PB 959 plakalı Hüseyin A. idaresindeki bir başka kamyona çarptı. TIR şoförü Kasım Çam çarpmanın etkisi ile yaralandı.

TABELADAN İNDİRİLİP KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Bu esnada tabelaya çıkan işçiler için olay yerinde olan itfaiye ve sağlık ekipleri kazaya müdahale etti. Yaralı TIR şoförü, sağlık ekipleri tarafından araçtan indirilerek hastaneye kaldırıldı. Tabela üzerindeki işçiler, kazayı gördükten sonra aşağı indi. Yere inen işçiler polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.