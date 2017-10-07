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Yol ortasında kan donduran çifte cinayet!

Başkent'te bir karı koca, seyir halindeki otomobilleri durdurularak düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polisin takibi sırasında aracını durdurup tabancayla intihar etti

Yol ortasında kan donduran çifte cinayet!

Başkent'te bir karı koca, seyir halindeki otomobilleri durdurularak düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polisin takibi sırasında aracını durdurup tabancayla intihar etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 08:42
Yol ortasında kan donduran çifte cinayet!
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ALINAN bilgiye göre, Gökay ve Hilal İzci çifti ile 7 yaşlarındaki  çocukları Ayça'nın içinde bulunduğu 06 DTF 98 plakalı Otomobil, Mamak Araplar  Mezarlığı önünde durduruldu.

Araçtan indirilen İzci çifti, burada silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk  edilirken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Saldırı sırasında araçta bulunan İzci çiftinin kızları Ayça ise polis  tarafından koruma altına alındı.

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen İzci çiftinin yakınları  sinir krizleri geçirdi.

Polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti

Çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis  ekipleri, Gökay ve Hilal İzci çiftini öldüren kişinin Erol K. olduğu bilgisine  ulaştı.

Zanlının olay yerinden 06 BT 9433 plakalı araçla kaçtığı tespit  edildi. Bunun üzerine ekipler, Mamak bölgesinde Erol K'nın yakalanması için  çalışmasını sürdürdü.

Çalışmalar esnasında olay yerine yakın bir bölgede ekipler  tarafından fark edilen zanlı, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya  başladı.

Mamak ilçesi sınırları içinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi'nden  Dostlar Mahallesi'ne inen dağ yolunda ilerleyen Erol K, polislerin kendisini  yakalayacağını anlayınca aracını durdurdu. Daha sonra bu araçtan tabanca sesi  duyuldu.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Erol K'nın cesedi, hastane  morguna gönderildi.

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Son Güncelleme: 07.10.2017 08:46
Anahtar Kelimeler:
CinayetÇifte CinayetAnkaraMAMAKSağlıkOtomobil
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