Yol ortasında kan donduran çifte cinayet!

ALINAN bilgiye göre, Gökay ve Hilal İzci çifti ile 7 yaşlarındaki çocukları Ayça'nın içinde bulunduğu 06 DTF 98 plakalı Otomobil, Mamak Araplar Mezarlığı önünde durduruldu.

Araçtan indirilen İzci çifti, burada silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Saldırı sırasında araçta bulunan İzci çiftinin kızları Ayça ise polis tarafından koruma altına alındı.

Haberin duyulması üzerine olay yerine gelen İzci çiftinin yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti

Çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökay ve Hilal İzci çiftini öldüren kişinin Erol K. olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının olay yerinden 06 BT 9433 plakalı araçla kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, Mamak bölgesinde Erol K'nın yakalanması için çalışmasını sürdürdü.

Çalışmalar esnasında olay yerine yakın bir bölgede ekipler tarafından fark edilen zanlı, polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.

Mamak ilçesi sınırları içinde bulunan Hüseyin Gazi Türbesi'nden Dostlar Mahallesi'ne inen dağ yolunda ilerleyen Erol K, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca aracını durdurdu. Daha sonra bu araçtan tabanca sesi duyuldu.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Erol K'nın cesedi, hastane morguna gönderildi.