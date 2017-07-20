Yol kenarında fuhuş yapan kadınlara Jandarma operasyon düzenledi

AYDIN'DA yoldan geçen araçları durdurarak para karşılığı fuhuş yapan şebekelere karşı jandarma ekipleri operasyon başlattı. Aydın-İzmir ve Aydın-Muğla yolu üzerinde yapılan operasyonlarda yol kenarında bekleyip fuhuş yapan kadınlar jandarma ekipleri tarafından toplandı. Uygulama bölgede ikamet eden vatandaşları sevindirdi.

YOL KENARINDAKİ FUHUŞ YAPAN KADINLARA JANDARMA OPERASYON DÜZENLEDİ

Türkiye'nin en işlek yollarından birine sahip Aydın'da yol kenarlarında yaşanan utanç verici duruma güvenlik güçleri el koymaya başladı. İzmir, Denizli ve Muğla illeri arasında kalan Aydın'da karayolu üzerinde belli noktalarda bekleyip para karşılığı fuhuş yapan kadınlara yönelik artan şikayetler üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR CEZALARIN CAYDIRICI OLMASINI İSTEDİLER

Karayolu üzerinde devriye gezen jandarma yol kenarında bekleyen art niyetli kadınları topladı. Kabahatler kanununa göre, alacakları basit miktardaki cezayı bilen kadınlar hiç zorluk çıkarmadan yanlarına yaklaşan jandarma aracına binerken vatandaşlar cezaların caydırıcı olmasını istediler.

KÖYLÜ KADINLAR TEK BAŞLARINA YOL KENARINDA MİNİBÜS BEKLEYEMEZ HALE GELDİ

Yaşanan sıkıntının çok büyük olduğunu ve bu durumun yaşandığı Aydın-İzmir ve Aydın-Çine yolu üzerinde köylü kadınların tek başına yol kenarında minibüs bile bekleyemez hale geldiğini belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı vatandaşlar, "Maalesef bazı uzun yol taşıma yapan araç kullanıcıları ve bazı sürücüler arasında bizim bu bölge, çok utanç verici bir adla anılıyor."

"NAMUSU İLE YOLDA BEKLEYEN KADINI DİĞER KADINLARLA KARIŞTIRIP AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNMUŞ""Yıllardır bu ahlaksızlık buralarda devam ettiği için herkes bu bölgeyi buluşma yeri zannediyor. Geçenlerde tarlasına gitmek üzere yol kenarında bekleyen tarım işçisi bir kadınımızın yanına yaklaşan bir aracın sürücüsü namusu ile yolda bekleyen kadını diğer kadınlarla karıştırıp ahlaksız teklifte bulunmuş. Yanlış kişi olduğunu da fark edince defalarca özür dileyip gitmiş. Bizim bu bölge tarımın yaygın olduğu bir yer. Kadınlarımız yaşanan bu durumdan dolayı tek başına tarlasına bile gidemez hale geldi. Yetkililerden yöre sakinlerini de zora sokan ve tarifi imkansız utanç duruma düşüren bu sorunu çözmelerini istiyoruz" diyerek güvenlik güçlerinin operasyonlara devam etmesini istediler. "

