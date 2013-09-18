Yine safari faciası

- AKIN BAYCAN
ALANYA'nın Demirtaş Beldesi'nde içerisinde Rus uyruklu 6 yolcu bulunan safari jeepi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan takla atarak yuvarlandı
Alınan bilgilere göre kaza, Demirtaş Beldesi İspatlı Köyü Karataş Mahallesi içerisinde meydana geldi. Mustafa Ö. idaresindeki bir safari firmasına ait 07E3096 plakalı safari jeepi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak 3 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazada jeepte bulunan 5'i yetişkin 1'i çocuk olmak üzere 6 rus turist ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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