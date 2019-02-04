Yine Metro Kavşağı yine kaza!

KAZA, 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Kerim İnce’nin idaresindeki 07 HUL 51 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada karşı yönden gelen Burak Sevimlier’in kullandığı 07 NMC 34 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 NMC 34 plakalı araç refüje çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik akışında yoğunluk yaşandı. Sürücülere alkol kontrolü yapan polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş Metro Kavşağında sık sık böyle kazaların yaşandığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

'Çevre yolundan gelen araç karşı yöne geçerken dur levhasına bakmadığı için burada böyle kazalar hep oluyor. Ofimiz burada olduğu için her gün bu tarz kazalara tanık oluyoruz. Çevre yolundan gelen hastaneye doğru giden tüm araçlar dur levhasına bakmadan karşıya direk devam ediyor. Asıl yol hakkı olan Eğri Köprü tarafından gelen sürücüler ise düz devam ediyor ve sürekli çarpışma yaşanıyor' dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 13:48