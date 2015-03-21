Yine iş kazası: 1 yaralı

, Kurtuluş Mahallesi yeni yapılan İmam Hatip Lisesi ek binası inşaatında meydana geldi. Şap dökümü sırasında sıkışan borunun havasının patlaması sonucu işçi Aşkın Çeküç(30), ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde kanlar içinde kalan Aşkın Çeküç’ü gören arkadaşları hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Aşkın Çeküç’ü Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay , Kurtuluş Mahallesi yeni yapılan İmam Hatip Lisesi ek binası inşaatında meydana geldi. Şap dökümü sırasında sıkışan borunun havasının patlaması sonucu işçi Aşkın Çeküç(30), ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde kanlar içinde kalan Aşkın Çeküç’ü gören arkadaşları hemen 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Aşkın Çeküç’ü Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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