Yılmaz Mobilya kül oldu! Başkan Alataş olay yerine gidip inceledi

ALANYA'DA dün çıkan yangında bir mobilya dükkanı yanarak adeta küle döndü. Oğuz Yılmaz’ın sahibi olduğu ve mobilya üretim tesisi olarak çalışan dükkan, sebebi belirlenemeyen bir şekilde alevlere teslim oldu. Yangında dükkan tamamen küle dönerken, tüm aletler ise kullanılmaz hale geldi. Maddi olarak büyük zarar veren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, yangın sonrası bugün işyerinde incelemelerde bulundu. Meslektaşını zor gününde yalnız bırakmayan Alataş, işletme sahibi Oğuz Yılmaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.