Yer Manavgat! Eski iş yerinden otomobil çaldı

MANAVGAT'IN Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren oto galerinin önünde park halindeki lüks otomobil geçen cuma gecesi çalındı. İş yeri sahibinin durumu bildirdiği Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma ve güvenlik kamerası incelemesinde otomobilin iş yerinin eski çalışanlarından S.İ. tarafından çalındığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobil, pazar günü Sarılar Mahallesi'nde park halinde ve hasarlı olarak bulundu. Otomobili çaldığı iddia edilen S.İ. dün yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinin kapısını zorlayarak açtığını söyleyen S.İ., içeriden aldığı anahtarla otomobili çalıştırıp, götürdüğünü anlattı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen S.İ., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.