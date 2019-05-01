Yer: Manavgat! 14 yaşındaki sürücü ölümden döndü

KAZA, dün akşam saatlerinde Sarılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarılar istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki M.A.'nın (14) kullandığı 07 HPB 34 plakalı otomobil, yolun solundaki kaldırıma çarptıktan sonra aşırı hız sebebiyle yoldan çıktı. Araç, sol taraftaki kaldırımı geçerek zeytin ağaçlarını söküp çam ağacına çarparak durması sonucunda meydana geldi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan 14 yaşındaki araç sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, küçük yaştaki çocuğa araç vermek ve kullandırmak suçundan araç sahibine 2018 TL para cezası uyguladı.