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Yer Antalya: Emanet istediği otomobili vermeyince 21 kez bıçaklayıp öldürdü

Antalya'da, tartıştığı arkadaşı Atıf Ergen'i (25) bıçaklayarak öldüren Emre Kuru'nun (24) yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Kuru, ilk duruşmada verdiği ifadeyi sürdürerek, Ergen'i eşiyle ilgili çirkin sözler söylediği için öldürdüğünü söyledi. Savcı ise mütalaasında, Kuru'nun, Konya'daki eşinin yanına gitmek için arabasını istediği Atıf Ergen'den olumsuz yanıt alınca maktulu öldürdüğünü söyledi. Duruşma ertelendi.

ASAYİŞ 08.11.2019, 16:43
Yer Antalya: Emanet istediği otomobili vermeyince 21 kez bıçaklayıp öldürdü
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OLAY, 17 Şubat'ta Kepez ilçesinde meydana geldi. Seydişehir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 Şubat günü sabah saatlerinde, Seydişehir- Antalya yolunda yol kontrolü yaptıkları sırada plakasız otomobili durdurmaya çalıştı. Sürücünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine jandarma ile arasında kovalamaca başladı. Ancak jandarma, sürücüyü yakalayamadı. Otomobilin güzergahının üzerinde bulunan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliği'ne haber verildi. Bunun üzerine, ekipler, arama çalışması yaptı. Aramalarda otomobil, Gevrekli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede arama yapan jandarma ise otomobilin sürücüsünü yol altında bulunan menfeze saklanmış halde buldu. Sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde Emre Kuru olduğu belirlendi. 

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Emre Kuru ifadesinde, Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen'le birlikte Ergen'in babasına ait 07 BIG 56 plakalı otomobille Baraj Mahallesi'nde gezdiklerini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını ve Atıf Ergen'i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.İfadenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan aramada, Atıf Ergen'in Kepez Baraj Göleti'nde cansız bedeni bulundu. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan da arandığı öğrenilen Emre Kuru, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimliğince 'cinayet' suçundan tutuklandı.

KURU: EŞİNİN SENDEN HAMİLE OLDUĞU NE MALUM DEYİNCE BIÇAKLADIM

Temmuz ayında, cinayetten 5 ay sonra, tutuklu sanık Emre Kuru, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Savunmasında, Ergen'in, eşi hakkında kötü konuştuğunu iddia eden Emre Kuru, "Bana 'Eşinin, senden hamile olduğu ne malum?' demesi üzerine Atıf'la tartıştık. Alkolün de etkisiyle onu kaç kez bıçakladım, hatırlamıyorum" dedi.

SAVCI: ERGEN'İ OTOMOBİLİ VERMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLADI

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Emre Kuru, öldürülen Atıf Ergen'in ailesi, taraf avukatları ile tanıklar katıldı.Emre Kuru, ilk savunmasında verdiği ifadeyi sürdürerek, pazarda esnaflık yaptığını, Ergen'in 6 yıllık mahalle arkadaşı olduğunu belirtti. Kuru, eşiyle ilgili çirkin sözler söylediği için cinayeti işlediğini söyledi.Savcı ise mütalaasında, sanığın maktulden kendisini Konya'daki eşinin yanına götürmesini istediğini, ancak maktulün alkollü olması nedeniyle bunu kabul etmediği belirtilerek, "Maktulün teklifi kabul etmemesi üzerine sanık maktulün 07 BIG 57 plakalı aracını istemiştir. Aracını vermeyen maktule sanık tokat atmış, ardından üzerinde taşıdığı bıçakla maktulü 7'si ölümcül olmak üzere 21 kez bıçaklamıştır. Maktulü su kanalına, bıçağı da boş araziye atan sanık, maktulün aracını, cep telefonunu, sürücü belgesini ve bir miktar parasını yağmalayarak gittiği Konya'nın Seydişehir ilçesinde yakalanmıştır. Sanığın 'kasten insan öldürmek' ve 'yağma' suçlarından cezalandırılması kamu adına istenir" dedi.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

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