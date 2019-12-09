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Yer Antalya! Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu

Antalya’da Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün hayvanlara kötü muamele ettiği gerekçesiyle eylem yapan hayvanseverler, eylem sonrası gittikleri barınakta 20 köpek ölüsüyle karşılaştı. Gördükleri manzara karşısında şoke olan hayvanseverler yaşanan olaya tepki gösterdi. Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği yönünde şüphelerin olduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

ASAYİŞ 09.12.2019, 14:18
Yer Antalya! Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu
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ANTALYA'DA 50 kişilik hayvansever grubu, Konyaaltı Belediyesinde Veteriner İşleri Müdürünün görevini kötüye kullandığı, sokak hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla Belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc’in de katıldığı eylem sonrası hayvanseverler, yerinde incelemek için Belediyeye ait barınağa gitti.

Köpeklere bakmak istediler, ölüleriyle karşılaştılar
Hayvanseverler, barınağa geldiklerinde ise gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Kafeslerin içerisinde ölü yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, başka bir kafese yöneldiğinde ise çok sayıda köpeğin ölü vaziyette olduğunu gördü. Bakımsızlık ve soğuktan öldüğü ileri sürülen hayvanlar için yetkililerin gelip rapor tutması beklenildi.

Hayvanseverlerden tepki yağdı
Bu sırada cep telefonuyla ölen köpekleri görüntüleyen Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, bir görevlinin köpekleri topladığını görünce, “Nereye götürüyorsunuz köpekleri? Bu köpekler tarım ilçe görevlilerine verilip, otopsi yapılacak” diye tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan başka bir görevli de “Morga koyacağız" şeklinde yanıt verdi. Yine cep telefonuyla hayvanların ölüsünü görüntüleyen aktivist Erka Zor da görevlilere tepki göstererek, "Burası ölüm kampı gibi. Her kafeste ölü köpek var" dedi.

Köpekler otopsiye girecek
Barınağa gelen jandarma ekipleri kontrolünde ölü köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerince alınarak morga kaldırıldı. Ölü köpeklerin yarın otopsi yapılmak üzere Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Konyaaltı Belediyesi: “Koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz”
Olayın ardından Konyaaltı Belediyesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Belediyeye ait Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen hayvan ölümlerinden dolayı oldukça üzgün olunduğu belirtildi. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, “İlk bulgular, ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesini kuvvetlendirmektedir. Gerek belediyemiz bünyesinde başlatılan idari soruşturmanın gerekse adli merciler tarafından sürdürülen soruşturmanın tam bir şeffaflık ve ciddiyetle yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler hızla alınacaktır. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de süratle yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz.” denildi.

#Antalya asayiş #Antalya #antalya haber #antalya son dakika
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