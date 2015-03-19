Yeni doğmuş bebeği çöp poşetine koyup...

Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı’nda meydana geldi. Hurda toplamak için meydanda gezinen bir kişi siyah bir poşeti fark etti. Poşete yaklaşan hurdacı, yeni doğmuş bebeğin kolunun dışarıda olduğunu gördü. Hızla uzaklaşan kişi olayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir temizlikçiye anlattı. Daha sonra temizlikçi 155 ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik şeridi oluşturarak çalışma başlattı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.



