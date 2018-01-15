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Yemek yerken yakalandılar! Uyuşturucunun türü, polisi bile şaşırttı

İstanbul polisi, takip ettiği 3 uyuşturucu tacirini yemek yedikleri restoranda yere yatırıp gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin aracında 500 bin TL değerinde sıvılaştırılmış uyuşturucu ele geçirildi

Yemek yerken yakalandılar! Uyuşturucunun türü, polisi bile şaşırttı

İstanbul polisi, takip ettiği 3 uyuşturucu tacirini yemek yedikleri restoranda yere yatırıp gözaltına aldı. Uyuşturucu tacirlerinin aracında 500 bin TL değerinde sıvılaştırılmış uyuşturucu ele geçirildi

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:04
Yemek yerken yakalandılar! Uyuşturucunun türü, polisi bile şaşırttı
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İSTANBUL'DA ihbar üzerine bir otomobili takibe alan narkotik polisi, aracı park ettikten sonra restoranda yemek yiyen şahıslara nefes kesen bir baskın düzenledi.

NEFES KESEN OPERASYON

İstanbul'da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, nefes kesen bir operasyon daha gerçekleştirdi. Kentteki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine narkotimleri harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından tim, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı. Saatler süren takip sonrası 3 şahıs, kullandıkları aracı Fatih Millet Caddesi üzerinde park ettikten sonra yemek yemek üzere restorana girdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Otomobili takipte olan narkotimleri ise bir süre bekledikten sonra hazırlıklarını tamamlayarak restorana baskın düzenledi. Şahısları etkisiz hale getirdikten sonra restoranın önünde yere yatırarak kelepçeleyen tim, ardından otomobilde arama yaptı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çok sayıda kayıtları çıktı.

TEYBİN ÖZEL BÖLMESİNDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından araçta arama yapan polis, içeride çok miktarda skunk, metamfetamin ve extacy diye tabir edilen satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere el koyulmasının ardından araçta aramalarını sürdüren tim, teypte bir anormallik olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yerinden çıkartılan teybin içindekiler polisi bile şaşırttı. İçerisine yapılan özel bölmeye uyuşturucu depolandığını gören tim, buradan çıkan maddeleri de ele geçirdi.

500 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ KİMYASAL UYUŞTURUCU SIVI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan narkotimleri bagajda da şişe içerisine konulmuş 3 adet kimyasal sıvı ele geçirdi. Sıvıların yapılan incelemesinde "GIO" diye tabir edilen uyarıcı kimyasal uyuşturucu sıvı olduğu belirlendi. Sıvının damlasının 100 dolara satıldığı, ele geçirilen sıvıların ise değerinin 500 bin lira olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2 bin liraya ise el konuldu.

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTULANDI, 1'İ SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan S.D., İ.S. ve İran uyruklu M.N. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Fatih Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. ve İ.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.N. ise sınırdışı edildi. Kiralık olduğu öğrenilen ve sahibinin de aynı suçtan emniyette kaydı olan araca ise el konuldu.

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SaatlerFatihİstanbul3. SayfaUyuşturucu
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