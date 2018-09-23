Yedinci kattan atlayarak intihar etti

Olay dün saat 19.30'da Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5822 Sokak'ta meydana geldi. Hasan T., 07 FYT 76 plakalı otomobilini inşaat halindeki 7 katlı binanın önüne park edip binanın en üst katına çıktı. Burada bir süre oturan Hasan T. cebinden sigarasını, aracının anahtarını ve kolundaki saatini çıkartıp yanına koydu. Bir süre sonra kendisini boşluğa bırakan Hasan T., kum zemine düştü. Çevredekiler düşme sesi üzerine olay yerine koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Hasan T.'nin öldüğünü belirledi. Hasan T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na götürüldü.