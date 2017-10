Yazdığı notta korktuğu başına geldi, çarşafla kaçarken yere çakıldı

BURSA'DA 16 yaşındaki genç kız, ağabeyleriyle yaşadığı 3'üncü kattaki daireden çarşafları birbirine bağlayarak, sevgilisine kaçmak isterken camdan düşerek yere çakıldı. 10 metreden düşen genç kız hayatını kaybetti.

ODASINA KİLİTLEDİLER

Olay gece saatlerinde, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Baruthane Caddesi üzerinde meydana geldi.

4 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesini kaybeden 16 yaşındaki Kübra D.'yi ağabeyleri Semih D. ve Sinan D., erkek arkadaşı ile görüşmesini istemedi. Kübra'nın telefonuna da el koyan ağabeyleri, 2 yıldır görüştüğü erkek arkadaşından ayrılmasını istediler. Kübra erkek arkadaşı ile ayrılmayı kabul etmeyince ağabeyleri onunla görüşmesin diye Kübra'yı odasına kilitlediler. Kübra'nın 16 yaşındaki erkek arkadaşı Engincan B., bir süre kız arkadaşından haber alamayınca 2 arkadaşı ile birlikte, kız arkadaşının yaşadığı binanın önüne gitti.

ÇARŞAFLARI BİNANIN DIŞ BORULARINA BAĞLADI

Kübra, büyük abisi Semih işe gittikten sonra cama çıkarak Engincan ile konuşmaya başladı. Engincan'a not kağıtlarıyla mesajlar gönderen Kübra evden kaçmak istediğini ve bunun için çarşafları kullanacağını yazdı. 6 katlı binanın 3. Katında bulunan dairenin perdesini söken Kübra, yatak çarşafı ile perdeyi birbirine bağladı. Daha sonra yaptığı uzun halatı binanın dış borularına bağladı. Engincan ve arkadaşları aşağıda beklerken Kübra yaptığı halattan aşağı inerek erkek arkadaşının yanına gitmek istedi. Kübra cama çıkarak halata tutunmak isterken dengesini kaybetti ve 10 metre yükseklikten yere çakıldı. Kız arkadaşının gözleri önünde yere çakıldığını gören Engincan, Kübra'yı kucağına alarak caddeye kadar getirdi. Kız arkadaşının öldüğünü anlayan erkek arkadaşı şoka girerken yanında bulunan arkadaşları hemen 112 ve 155 ekiplerini aradı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri yere çakılan Kübra'nın öldüğünü belirledi.

İşte o notlardan bazıları:

ERKEK ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, Kübra'nın cansız bedenini gördükten sonra, Engincan ve arkadaşlarını ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kübra'nın ağabeylerine haber veren ekipler, iki kardeşi zor sakinleştirdi. Genç kızın cansız bedeni olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ

Genç kız daha önce de birkaç kere evden kaçmıştı. Ağabeyleri Kübra'yı tekrar kaçmasın diye eve kilitledi. Kübra'nın erkek arkadaşının eskiden uyuşturucu kullandığı bunun için ağabeylerinin, Kübra'nın o çocukla görüşmesini istemediği öğrenildi. Kübra'nın önceden Yıldırım Ticaret Meslek Lisesinde okuduğu ve ağabeyleri o çocukla görüştüğü için Kübra'yı okuldan aldıkları belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ

Öte yandan Kübra'nın erkek arkadaşı olan Engincan, sosyal medya hesabından 11 Ekim tarihinde "Yanımda Olmadığın her gün her saat her dakika ve her saniye öfkem bizi ayrı tutanlara gittikçe çoğalıyor sabrımla oynuyorlar resmen ne yapacağımı şaşırdım ama buradan onlara sesleniyorum, ben bu hayatta oldukça kimseye yar olmayacak o kız ya benim olacak ya da benim. Bu hayatta yaşadığım sürece önce Allah'a sonra bana emanet!" yazdığı görüldü.