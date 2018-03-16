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Yaşlı kadını baltayla öldürüp boğazını kesmişler!

Jandarma ekipleri 'Kesik Baş Cinayeti' olarak bilinen Pembe Boraze cinayetini aydınlattı. 2012 yılında işlenen sır cinayet 6 yıl sonra aydınlatıldı. Faillerin cinayetin ardından televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Yaşlı kadını baltayla öldürüp boğazını kesmişler!

Jandarma ekipleri 'Kesik Baş Cinayeti' olarak bilinen Pembe Boraze cinayetini aydınlattı. 2012 yılında işlenen sır cinayet 6 yıl sonra aydınlatıldı. Faillerin cinayetin ardından televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

16 Mart 2018 Cuma 09:44
Yaşlı kadını baltayla öldürüp boğazını kesmişler!
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KAYSERİ'NİN Felahiye ilçesinde 2012 yılında, 82 yaşındaki kadının baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın failleri olarak kadının oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Yaşlı kadının, torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. (27) ve F.B. (24) tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

TALİHSİZ KADINI BALTAYLA ÖLDÜRÜP BOĞAZINI KESMİŞLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının torunu F.B., gelini S.B. (56) ve oğlu F.B. (55) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadelerden elde edilen bilgilere göre yaşlı kadının torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi. Diğer cinayet şüphelisi olan torunu R.K. için yurt dışında bulunduğundan dolayı yakalanması için arama kararı çıkarıldı.

CİNAYETİN ARDINDAN FAİLLER TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

Öte yandan, kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran bir televizyon programına da katıldığı belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Vahşi cinayetin şüphelileri olan F.B., S.B. ve F.B., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabip'te sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekibin, faili meçhul dosyaları araştırmaya devam ettiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
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Pembe BorazeYaşlı KadınKesik BaşCinayetHaberlerGündem
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