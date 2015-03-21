Yaşlı çift yanarak öldü!

OLAY bugün Ulubey İlçesi'ne bağlı Yeni Sayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Mehmet Köksal bugün ilçe merkezinde Cuma namazını kıldıktan sonra eve eşi Üsmihan Köksal'ın yanına döndü. Yaşlı çift evde oturduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede 2 katlı ahşap evi saran alevlerin içinde kalan Dursun Mehmet Köksal ve Üsmihan Köksal yanarak feci şekilde öldü. Jandarma, AFAD, İtfaiye ve vatandaşların çabasıyla müdahale edilen yangında yaşlı çiftin cesetleri güçlükle çıkarıldı. Çiftin cesetleri daha sonra otopsi için Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üsmihan Köksal'ın sağlık sorunları nedeniyle hasta olduğu, uzun zamandır yürüyemeyerek yattığı öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.



