Yaşlı çift evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Örtmeliönü Mahallesi'nde yaşayan Tevfik (83) ve Ayşe Ateş (86) çiftinden haber alamayan komşuları evin kapısını açarak içeri girdi. Yaşlı çifti hareketsiz olarak yerde yatar vaziyette bulan komşuları, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İki çocuk sahibi çiftten geriye birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.