Yaşlı çift alevlerden son anda kurtuldu

07 Mart 2015 Cumartesi 09:39
YANGIN, saat 21.45 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı Kazımkarabekir Apartmanı’nın 2. katında oturan Muharrem (65) ile eşi Suzan Delen (62), namaz kıldıkları esnada giden elektriğin tekrar gelmesi üzerine mutfakta bulunan buzdolabı bir anda alev aldı. Alevlerin mutfağı sarması üzerine yaşlı çift dışarıya kaçarak canlarını zor kurtardı. Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri apartman etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle apartmanın üst katlarında oturan bazı vatandaşlar ise dairelerinin balkonlarında kurtarılmayı bekledi. Bu arada doğalgaz ekibi de mahallenin gazını keserek önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından mahsur kaldıkları dairelerinden kurtarılan bir anne ile 6 aylık bebeği ise dumandan etkilendikleri için olay yerinde bekleyen ambulansta tedavisi yapıldı. Yangından son anda dışarıya çıkarak kurtulan yaşlı çift de ambulansta tedbir amacıyla kontrolden geçirildi. Dumandan etkilenen daire sahibi yaşlı çift de ambulansa alınarak oksijen verildi. İtfaiye yangının buzdolabının elektrik kablosunun şase yapması sonucu çıktığını belirledi. Yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 08:39