yaşlı adama otomobil çarptı

21 Mart 2015 Cumartesi 12:05
EDİNİLEN bilgiye göre, Şekerhane Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ali Ünlüay Mıngır'a, Ömer S. (31) idaresindeki 07 NMY 78 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan Mıngır, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası gözaltına alınan Ömer S. ise ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 11:09