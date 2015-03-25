Yaşlı adam çaresizce evinin yanışını seyretti

Bartın'da yalnız yaşayan yaşlı bir adamın evinde, sönmemiş közü soba kenarına düşürmesi sonucunda yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız'a bağlı Hıdırlar Köyü'nde yalnız yaşayan Ahmet Ertan'ın evinde dün akşam 19.30 sıralarında meydana gelen yangına Kozcağız Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Kozcağız Belediyesinin 3 itfaiye ile müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alınabildi.

İddiaya göre, Ahmet Ertan'ın yalnız yaşadığı evde sobasından çıkardığı közü sobanın kenarına düşürürmesiyle bir anda yangın çıktı. Kendini dışarıya zor atan yaşlı adamın komşuları itfaiyeyi arayarak evden dumanlar çıktığını haber verdi. Kozcağız Belediyesi İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alındı. Altında ahır ve samanlık olan iki katlı evin ikinci katı çatısı ile birlikte tamamen yandı.