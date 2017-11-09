Yaşattığı dehşeti sosyal medyadan marifetmiş gibi yazmış!

TEKİRDAĞ'IN Saray ilçesinde, geçmişte kız arkadaşı olan Cansu Ç.’yi tabancayla yaralayıp, birlikte olduğunu düşündüğü İbrahim Y.’nin içinde bulunduğu otomobili kurşunlayan Ömer V., polis tarafından yakalandı.

Saray’da yaşayan Ömer V., dört gün önce, eski kız arkadaşı Cansu Ç. ile buluştu, yeniden birlikte olmayı teklif etti. Barışmayı kabul etmeyen Cansu Ç.’yi tabanca ile ayakları ve kalçasından 3 kurşunla vurup yaralayan Ömer V., olay yerinden kaçtı.

Cansu Ç., Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer V., Cansu Ç.’nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İbrahim Y.’nin otomobiline de ateş açtı. Araçtaki İbrahim Y., saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İki silahlı saldırının ardından ortadan kaybolan Ömer V.’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı operasyon başlattı.

Polis, dün gece Saray İlçesi’nin Safaalan Köyü’nde olduğunu belirlediği Ömer V.'yi üzerinde saldırılarda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ömer V. ile ilgili soruşturma sürüyor.

YAKALANMADAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN YAZMIŞ!

Bu arada Ömer V.’nin yakalanmadan önce sosyal medya hesabından yaptıklarını yazmış. Saldırgan sosyal medyadan "Bacağına sıktım kaçtım yakalanmamam gerekiyordu. Yakalanmadım da. Sabah varsayımlarımla bulduğum kişiye gittim. Bir el ateş ettim. O muydu bilmiyorum dönüş yapmamış olsam yakalardım. Yakalamadığım iyi oldu belki de" yazmış!