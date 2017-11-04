Yasak aşkını öldürmeye teşebbüsten müebbet istendi

DAVAYA konu olay, geçtiğimiz 13 Haziran günü 6718 Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Esen K. (24) sevgilisi olduğu iddia edilen A.K.'yi (49) telefonla arayarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine konuşmak isteyen A.K., genç kadını iddiaya göre takip etti. Başka bir arkadaşıyla kafede buluşacak olan Ebru Esen K., masada tek başına otururken A.K. geldi. İkili sözlü olarak tartışmaya başladı. Fakat tartışmanın büyümesi üzerine A.K., naylon poşete koyarak yanında getirdiği tabancayla Ebru Esen K.'yı kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası göğsünden, kolundan ve çenesinden yaralanan genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, A.K. hızla olay yerinden kaçtı. Kafe çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine talihsiz kadın, ambulansla Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, kısa bir süre sonra Karşıyaka Asayiş ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ebru Esen K. ile tartışan A.K., ayağa kalkıp naylon poşete koyduğu tabancayı genç kadına doğrultarak ateşliyor. Bu sırada kafede bulunan çalışanlar kaçarken, A.K. olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Evli olduğunu biliyordu iddiası

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık A.K., sanık avukatı Mehmet Ali Altın, müşteki Ebru Esen K., müşteki avukatı Gökhan Ediz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Ekim 2016 tarihinde Ebru Esen K.’yı tanıdığı ve bu süreçten sonra sevgili olduklarını belirten sanık A.K., genç kadının kendisinin evli olduğunu bildiğini ileri sürdü. İlişki yaşadıklarını iddia eden sanık A.K., Ebru Esen K.'ya maddi durumu yerinde olmadığı için harçlık verdiğini söyledi. Genç kadının eski erkek arkadaşıyla sıkıntıları olduğunu, bu nedenle aralarının açıldığını, Ebru Esen K.'dan ayrılmak istediğini ifade eden sanık A.K., genç kadın ile birlikte çekindikleri özel fotoğrafları silmesini istediğini ancak bunu silmediğini daha sonra bu fotoğrafları şantaj için kullandığını ileri sürdü. Paraya ihtiyacı olduğunu öne sürüp Ebru Esen K.'nın kendisinden 10 bin lira istediğini iddia eden A.K., 5 bin lirası senet 3 bin lirası nakit 8 bin lira para verdiğini belirtti. Olay günü de Ebru Esen K.’nın aracını bir kafenin önünde görünce konuşmak için içeri girdiğini belirten sanık A.K., "Konuşmak istediğimi söyledim. Tam bu sırada telefonu çaldı, bir müşterisi aradı, bulunduğumuz yerin adresini verdi. Bende ‘Bunları hak etmiyorum, böyle şeyler yapma’ dedim. Suratıma sırıttı. Bende Allah belanı versin deyip masadan kalktım. Bana, ‘Sen erkek misin?’ Küfür ederek ‘Git’ dedi. Bir anlık öfke ile geri döndüm sol tarafına ateş ettim. Tekrar bana aynı şeyleri söyleyince sağ tarafına ateş ettim. İstesem öldürürdüm. Ancak 3 ateşten sonra pişmanlık duyarak olay yerinden uzaklaştım" dedi.

Olaydan önce uzaklaştırma kararı aldırmış

Olayda ağır yaralanan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan Ebru Esen K. ise arkadaş olduktan bir süre sonra A.K.’nin evli olduğunu öğrendiğini ileri sürerek, "Arkadaşlığımızı sonlandırmak istedim. Beni tehdit etmeye başladı. Beni tehdit ettiği ve darp ettiği için aramızda husumet oluştu. Narlıdere’de arkadaşımla yemek yerken yanımıza gelip başıma silah dayadı, beni kaçırmak istedi. Bunun üzerine mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırttım" dedi.

Olay günü Menemen’de darp olayı ile ilgili mahkemeleri olduğunu, çıkışta kendisini takip ettiğini, arkadaşıyla buluşmak için kafeye gittiğini belirten Ebru Esen K., "Masaya gelip benimle konuşmak istedi. Ben konuşmak istemeyince kalktı. Bir iki adım attıktan sonra geri dönüp ateş etti. Bir kurşun ensemi sıyırdı, bir kurşun koluma isabet ederken, bir kurşun çenemi delip geçti, bir kurşun da göğsüme isabet etti. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendisinden borç almadım. Cinsel birliktelik de yaşamadım. Sanık A.K.’den şikayetçiyim" diye konuştu.

Savcı mütalaasında müebbet istedi

Daha sonra kafede olaya tanık olan çalışanlar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı verdiği mütalaasında, sanık A.K. ile Ebru Esen K. arasında gönül ilişkisi olduğunu, sanığın evli olduğunu öğrenen Ebru Esen K.’nın ayrılmak istediğini, kişisel bir ihtilafın olduğunu, sanığın olay günü mağdurun masasına oturduktan bir süre sonra silahı ile 3 el ateş ederek Ebru Esen K.’yı hayati tehlikesi olacak şekilde yaraladığını belirtti. Savcı, tasarlayarak öldürmeye teşebbüse ilişkin maddi bir delilin bulunmadığı ve olayda tahrik unsurunun da bulunmadığının sabit görüldüğünü belirterek sanık A.K.’nin müebbet hapis ile cezalandırılmasını, tutukluluk halinin de devamını talep etti. Sanık avukatı esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini onaylayarak, savunma için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.