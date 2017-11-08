Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112805
ALTIN
159.022
DOLAR
3.8686
STERLİN
5.0885
EURO
4.4878
Sürücünün baş belası buğudan kurtulmanın efsane yolu!
Buğudan kurtulmanın efsane yolu!
8 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
8 Kasım Günlük Burç Yorumu
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Yasak aşk cinayetinde iki tutuklama

Konya’da tarlada başından vurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın, cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen karısı ve karısıyla ‘yasak aşk’ yaşadığı iddia edilen amca oğlu tutuklandı

Yasak aşk cinayetinde iki tutuklama

Konya’da tarlada başından vurularak öldürülmüş halde bulunan şahsın, cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen karısı ve karısıyla ‘yasak aşk’ yaşadığı iddia edilen amca oğlu tutuklandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:21
Yasak aşk cinayetinde iki tutuklama
banner404

OLAY,  2 Kasım Perşembe günü Altınekin ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki A.S., pancar sökmek için gittiği tarlada başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay sonrası Konya İl Jandarma Komutanlığı Altınekin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından olayla ilgili A.S.’nin hem amca oğlu hem de eniştesi olan İ.S. (47) ile yeğeni M.S. (23) gözaltına alındı. Öldürülen A.S.’nin, karısı Z.S. ile amca oğlu ve eniştesi olan İ.S.’nin ‘yasak aşk’ yaşadığını karısına gelen mesajla öğrendiği ve savcılığa giderek mesaj kayıtlarını çıkaracağını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine paniğe kapılan Z.S.’nin, İ.S.’yi arayarak, “A. durumu öğrendi. Bizi köye rezil edecek. Ne yap ne et bizi bu durumdan kurtar” dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine İ.S., amca oğlu A.S.’yi pancar tarlasında 1 saat muhabbet ettikten sonra tabancayla başından vurarak öldürdü. Olay sonrası titiz çalışma yapan Konya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma ekipleri tarafından cinayete kurban giden A.S.’nin karısı Z.S. ve İ.S. ile yeğeni M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S.’nin karısı Z.S. ile amca oğlu İ.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Cinayetten yasak aşk çıktı! Karısı ile kuzeni ilişki yaşıyormuş
Cinayetten yasak aşk çıktı! Karısı ile kuzeni ilişki yaşıyormuş
Anahtar Kelimeler:
Yasak AşkCinayetKonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VIP fuhuş, polis dinlemesine takıldı: Maç başına 900 lira
VIP fuhuş, polis dinlemesine takıldı: Maç başına 900 lira
Pes dedirten yöntem! Eski uzman çavuş, doktoru böyle dolandırdı
Pes dedirten yöntem! Eski uzman çavuş, doktoru böyle dolandırdı
Dün gece yakalandı! Polis saymaya devam ediyor
Dün gece yakalandı! Polis saymaya devam ediyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim