Yasa Dışı Sol Örgüt Operasyonu: 7 gözaltı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı sol örgüt üyesi 7 kişi gözaltına alındı. Dün gece farklı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alınan 7 kişinin Antalya'da bazı sokak gösterilerine katılarak devlet ve özel şahıslara ait malları tahrip ettikleri, polise taşlı sopalı mukavemette bulunduklarının tespit edildiği bildirildi. Zanlıların adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar, kuru sıkı tabanca ve bilgisayarlara el konuldu. Zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.