'Yasa dışı dinleme' davasında ilk duruşma

MERSİN'DE aralarında vali, emniyet mensupları, siyasetçi ve iş adamlarının da bulunduğu 123 kişinin yasa dışı yollarla dinlenmesi iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski İstihbarat Şube Müdürleri Ali İhsan K. ile A.Ç.'nin de bulunduğu 25 emniyet mensubunun ilk duruşması, bugün Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan 25 sanık, müştekiler ve tarafların avukatları ile bazı mağdurlar da katıldı. Davanın ilk duruşmasında eski İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan K.'nin de aralarında bulunduğu 9 sanığın ifadeleri alındı.

Duruşmadaki savunmasında, yapılan istihbarat çalışmalarının hakim kararıyla gerçekleştiğini belirten Ali İhsan K., herhangi bir usulsüzlüğün söz konusu olmadığını, dinlemelerin adli ve istihbari olduğunu iddia etti. Dinlemelerin yasaya uygun yapıldığını ileri süren Ali İhsan K., 5397 sayılı kanundaki usule göre dinleme yapıldığını söyledi. Bu nedenle ceza usul hükümlerinin burada uygulanmadığını savunan Ali İhsan K., “Herkes dinlenebilir, dinlenen kişilerin sanık ya da müşteki sıfatları yoktur. Suçun işlenmesinin önlenmesi amaçlandığı için de dinlenecek kişilerle ilgili herhangi bir sınırlama ve kısıtlama bulunmuyor" dedi.

Dinlemelerde iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal etme ve kişisel verileri kaydetme gibi unsurların bulunmadığını da dile getiren Ali İhsan K., dinleme kayıtlarının daha sonra imha edildiğini savunarak, “Emniyet müdürü rütbesindeki iki kişi de kısa süreliğine dinlendi. Kanun gereğince dinlenecek kişinin makamının ve sosyal durumunun herhangi bir önemi yoktur, ancak dinleme kararı alınan şahsın dışında başka bir şahıs tarafından vali, emniyet müdürü gibi belli makamlardaki kişiler tarafından görüşme yapıldığının tespiti halinde herhangi bir suç unsuru yoksa dinleme sonlandırılır. Usullere göre gerektiğinde bilgi verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yapılan dinlemelerin çok sıkı denetime tabi olduğunu ve kayıtların genel olarak İstihbarat Dairesi Başkanlığınca toplanan bilgiler doğrultusunda yapıldığını ileri süren Ali İhsan K., aynı zamanda il bazında yetki verilen kişiler tarafından belli konularda giriş de yapılabildiğine işaret ederek, “Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" diye konuştu.

Duruşmada 8 sanık suçlamaları reddederken, sanıklardan Ali Y. ise ayrıntılı savunma yapmak istediğini belirterek mahkemeden ek süre istedi. Hakim Devlet Demirbilek başkanlığındaki mahkeme heyeti, diğer 16 sanığın ifadelerinin yarın alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mersin'deki 'paralel yapı' davasına yönelik hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 3 ile 10 yıl hapis cezası istenmişti.