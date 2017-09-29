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Yarın açılışı yapılacak olan AVM'de kavga: 30 çalışan birbirine girdi

Nevşehir'de yarın açılacak AVM'de, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışan iki grup işçi arasında kavga çıktı. 30 kişinin karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı

Yarın açılışı yapılacak olan AVM'de kavga: 30 çalışan birbirine girdi

Nevşehir'de yarın açılacak AVM'de, henüz bilinmeyen bir nedenle çalışan iki grup işçi arasında kavga çıktı. 30 kişinin karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 Cuma 15:26
Yarın açılışı yapılacak olan AVM'de kavga: 30 çalışan birbirine girdi
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NEVŞEHİR'DE yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

30 İŞÇİ KAVGA ETTİ: 5 YARALI

AVM'nin mal kabul bölümünde çalışan yaklaşık 30 işçi, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle kaga etmeye başladı. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

Olayın çıktığı AVM"ye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler kavgayı iddiaya göre biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.
HASTANEDE ÖNLEM ALINDI

Olayın büyümemesi için polis hastanede güvenlik önlemi aldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AVMKavga
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