Yarın açılışı yapılacak olan AVM'de kavga: 30 çalışan birbirine girdi

Olayın çıktığı AVM"ye çok sayıda polis sevk edildi. Polisler kavgayı iddiaya göre biber gazı kullanarak dağıtırken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. HASTANEDE ÖNLEM ALINDI

AVM 'nin mal kabul bölümünde çalışan yaklaşık 30 işçi, henüz sebebi belirlenemeyen nedenle kaga etmeye başladı. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. POLİSTEN BİBER GAZLI MÜDAHALE

NEVŞEHİR'DE yarın açılacak alışveriş merkezinde çalışan iki grup işçi arasında çıkan kavga da 5 kişi yaralandı.

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