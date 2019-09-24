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Yardım için geldiği camide hayatını kaybetti

Antalya’da hafriyat işine yardım için geldiği cami bahçesinde fenalaşan inşaat ustası hayatını kaybetti

ASAYİŞ 23.09.2019, 23:01
Yardım için geldiği camide hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Ulu Cami'de meydana geldi. İnşaat ustası Nurettin Dilmen (60), devam eden inşaat çalışmasına yardım etmek için sabah camiye geldi. Caminin arka bölümünde yapılan şadırvanın su kanallarını kazma ile açan Dilmen, aniden rahatsızlandı. Fenalaşan Dilmen'i cemaat caminin arka kapısı önüne getirerek, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Camiye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Nurettin Dilmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Dilmen'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nurettin Dilmen'den geriye temiz giysileri ve kapı girişindeki sigara poşeti kaldı.

#Antalya #hafriyat #Cami
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