Yaptırım kararı sonrası dolar son üç ayın en düşük seviyesini gördü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulacağını açıklamasının ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Açıklama öncesi 5,45 civarlarında seyreden dolar açıklama sonrası 5,40 seviyesine kadar indi. Dolar şu sıralar daha da düşerek son üç ayın en düşük rakamı olan 5,37 seviyesinden işlem görürken, euro ise 6,13 TL'den alıcı buluyor.

8 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe 5,43 TL'den başladı. Bugün açıklanan enflasyon verisi sonrası bir hareketlilik görülmeyen dolar ABD'nin yaptırımdan muaf tutulan ülkeleri açıklamasının ardından 8 kuruş birden düştü.

8 ÜLKE MUAF TUTULDU

ABD'nin petrol ithalatı konusunda muafiyet uyguladığı ülkeler, Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.