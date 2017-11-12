Yanlış yere konan tabela can aldı! Tren, minibüsü biçti: 2 ölü

MUŞ Bulanık karayolu Alazlı köyü mevkiinde tren hem zemin geçitte tavuk yüklü minibüse çarptı, 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, Muş-Bulanık karayolunun Alazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Bulanık'a gitmekte olan Eyüp Güleç yönetimindeki 49 D 4031 plakalı tavuk yüklü minibüs, Alazlı köyü mevkiindeki hemzemin geçitte trenin altında kaldı. Kazada araçta bulunan Doğan Erkoç olay yerinde feci şekilde can verirken, sürücü Eyüp Güleç ve oğulları Fırat ile Enes Güleç yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fırat Güleç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan Eyüp Güleç ve Enes Güleç ise ameliyata alındı.

BAŞI VE GÖVDESİ TRENİN ÖNÜNDE BULUNDU

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazada feci şekilde can veren Doğan Erkoç'un vücudunun parçalarını topladı. Talihsiz adamın başı ve gövdesi trenin önünde bulunurken, ayakları ise vagonların altında bulundu. Ceset torbasına konan talihsiz adamın cenazesi morga kaldırıldı.

ARIZA TABELASINI, DUR TABELASININ ARKASINA KOYDULAR

Kazanın ardından yapılan ihmal anında dikkat çekti. Arızalanan hemzemin geçit bariyerinin hemen yanına "Geçit bariyeri arızalıdır dikkatli geçin!" tabelası yerleştirildi. Ancak tabela "Dur" tabelasının arkasına yerleştirildiği için yoldan gelen sürücü arızayı fark edemedi.



KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bariyer açık olduğu için tren gelmediğini sanan sürücü, minibüsüyle birlikte raylara girdi. O sırada gelmekte olan tren minibüsü biçti. Bölgede son bir ay içerisinde 2 kaza olduğunu dile getiren Mikail Öztürk isimli vatandaş, "Hemzemin geçitte bu ay ikinci kaza oldu. Burada gereken önlem alınmıyor. Bu akşam da meydana gelen kazada, 2 kişi vefat etti. Birisi parçalanarak öldü. Parçaları, ayakları, kolları, ayrı ayrı yerlerden topladık. Gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından tren olay yerinden çekilirken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.