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Yanlış kişiyi öldüren şahıs polisten 6 ay kaçabildi

Zanlı sorgusunda "Amacım kimseyi öldürmek değildi, bana kardeşimi öldürttüler, bunun bir gün hesabı sorulacak" dedi

Yanlış kişiyi öldüren şahıs polisten 6 ay kaçabildi

Zanlı sorgusunda "Amacım kimseyi öldürmek değildi, bana kardeşimi öldürttüler, bunun bir gün hesabı sorulacak" dedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:14
Yanlış kişiyi öldüren şahıs polisten 6 ay kaçabildi
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ADANA'DA haraç meselesi yüzünden silahla vurmak istediği kişinin yanında bulunan "kardeşim" dediği arkadaşını öldüren şahıs, Şanlıurfa'da bir evde yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı, "Bana kardeşimi öldürttüler onlarla bir gün hesaplaşacağım" diyerek tepkisini dile getirdi.

İHA'nın haberine göre, olay 13 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, haraç meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada R.C.Y. (28), "kardeşim" dediği Zeynel Yıldız'ı tabancayla vurarak ağır yaralandı. Yıldız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, katil zanlısı R.C.Y. kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

YILDIZ, ÖZEL EKİP KURDURDU
Polis, olaya karışan Serkan A., Fehmi Can K., Bilal K., Yunus Ç. ve Derviş K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak polis asıl zanlıyı bir türlü yakalayamadı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla cinayet büro bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Kurulan ekip, 6 aydır firar olarak yaşayan katil zanlısı R.C.Y.'nin Şanlıurfa'daki saklandığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen cinayet dedektifleri, Şanlıurfa'nın Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bir evde gizlenen zanlının kaçmaması için çevrede bulunan evlerin damlarına çıkarak önlem aldı. Polislerin geldiğini fark edince kaçmaya çalışan Y., evlerin damlarında bulunan polisleri görünce kaçamayacağını anlayarak teslim oldu. Adana'ya getirilerek sorgulanan Y., "Bana ateş ettiler, ben de kendimi savunmak için ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değildi, bana kardeşimi öldürttüler, bunun bir gün hesabı sorulacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayet
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