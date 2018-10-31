Yangından dönen itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı

KAZA; Oymapınar-Manavgat yolunda meydana geldi. Oymapınar Mahallesinde bir vatandaşın tarla temizliği için yaktığı ateşe müdahale ettikten sonra Manavgat’a dönen Mustafa Çevik’in kullandığı 07 JV 578 plakalı itfaiye aracı, Naras Köprüsünü 200 metre geçtikten sonra yola çıkan köpeğe çarpmamak için aniden frene basınca devrildi. Kazada itfaiye aracını kullanan Mustafa Çevik ile itfaiye eri Mehmet Şit yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılan itfaiye görevlilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Oymapınar’da yangına müdahaleden döndüklerini belirten itfaiye görevlileri, Naras köprüsünü geçtikten sonra karşılarından gelen otomobilin kendi şeritlerine geçtiğini, aracın diğer şeride geçtiği sırada araçtan önlerine fırlayan köpeğe çarpmamak için frene bastıklarında itfaiyenin devrildiğini dile getirdiler.

Diğer taraftan itfaiyenin kaza yapmasına neden olan otomobilin kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı aracın belirlenmesi için yol güzergahındaki güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.