Yangına uykuda yakalandılar

Antalya'da 4 katlı binanın en üst katındaki dairelerinde yangın çıktığını fark eden baba-kız, son anda kendilerini evden dışarı attı.

Yangına uykuda yakalandılar
banner404

OLAY, dün saat 22.15'te Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Odalarında uyuyan Mehmet Ç. ile kızı Burcu Ç., evlerinde yangın çıktığını fark edince büyük panik yaşadı. Baba- kız son anda kendilerini evin dışına attı. Olaya müdahale eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
WhatsApp kurucusundan kullanıcıları tedirgin eden...
WhatsApp kurucusundan kullanıcıları tedirgin eden...
  1. TEKNOLOJİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479