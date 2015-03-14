Yangına giden itfaiye aracı takla attı

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bilgiye göre, Akselendi Mahallesi’nde bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gitmek için Gölmarmara’dan çıkan Ş.U. idaresindeki Manisa Belediyesi’ne ait 45 KP 156 plakalı itfaiye aracı, Gölmarmara-Akselendi kavşağına hızlı girmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.