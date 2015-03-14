Yangına giden itfaiye aracı takla attı

14 Mart 2015 Cumartesi 09:17
EDİNİLEN bilgiye göre, Akselendi Mahallesi’nde bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gitmek için Gölmarmara’dan çıkan Ş.U. idaresindeki Manisa Belediyesi’ne ait 45 KP 156 plakalı itfaiye aracı, Gölmarmara-Akselendi kavşağına hızlı girmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Ş.U, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonucu itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 08:18