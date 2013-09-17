Yangın yerine mangalla karşılaştılar

ALANYA'DA Atatürk Evi'nin yangın alarmının çalması paniğe neden oldu. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede alarmın, Atatürk Evi'nin yan tarafındaki bir otelin yaktığı mangal dumanından dolayı çaldığı ortaya çıktı.



Tarihi Atatürk Evi'nde alarmın çalması sonucu polis ve itfaiye olay yerine gitti. Atatürk Evi yetkililerinin de geldiği olayda dumanların nereden çıktığı araştırıldı. Evin etrafını dolaşan itfaiye erleri ile polis memurları, dumanın turist ağırlayan otelin düzenlediği mangal partisi nedeniyle çıkan dumandan kaynaklandığını tespit etti. Atatürk Evi alarmı dumana, ısıya ve ateşe duyarlı bir sisteme sahip olduğu için mangaldan çıkan dumandan etkilendiği belirtildi.



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