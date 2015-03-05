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‘Yan baktın’ kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da gençlerden oluşan iki grup, kavga etmek için randevulaştıkları parkta birbirine girdi

‘Yan baktın’ kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Adana'da gençlerden oluşan iki grup, kavga etmek için randevulaştıkları parkta birbirine girdi

05 Mart 2015 Perşembe 11:20
‘Yan baktın’ kavgası: 1 ölü 2 yaralı
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SİLAHLARIN kullanıldığı olayda, 23 yaşındaki Tibet Alp öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kavganın, kendisi yüzünden çıktığını söyleyen 17 yaşındaki O.A., “Bir gün önce 3 kişi, ters baktığım için beni dövdü, ben de intikam almak için arkadaşlarımı çağırdım. Böyle olacağını tahmin edemezdim, pişmanım” diye gözyaşı döktü.
Merkez Çukurova İlçesi’nin Yurt Mahallesi’nde oturan O.A., Toros Mahallesi’ndeki Hayalpark’ta dolaşırken tanımadığı bir grubla ters bakma yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında 3 genç O.A.’yı dövdü. Dayak yemeyi içine sindiremeyen O.A., uzaktan akrabası olan 23 yaşındaki Tibet Alp, 21 yaşındaki Yakup Eksik ve 19 yaşındaki Mehmet Özgün’e haber verip yardım istedi. Tibet Alp ile arkadaşları O.A.’yı da yanlarına alıp, olayın yaşandığı parka giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra O.A.’yı döven grup da olay yerine geldi. Kendi aralarında tartışan gençlerden kimliği belirlenemeyen saldırgan, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp, ateş etmeye başladı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan 3′ü Tibet Alp’e, biri Yakup Eksik’e, diğeri ise Mehmet Özgün’e isabet etti. Karın ve sağ kasığından yaralanan Tibet Alp, özel bir hastaneye kaldırıldı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar Yakup Eksik ile Mehmet Özgün ise özel Avrupa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Adana Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Tibet Alp, hayatını kaybetti.
KAVGA BENİM YÜZÜMDEN ÇIKTI
Silahlı kavgaya neden olan O.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk görüşmede, olaya kendisinin neden olduğunu söyleyen O.A., “Hayalparkta 3 kişi ‘yan baktın’ diyerek beni dövdü. Ben de intikam almak için Tibet’a haber verdim. Onlarla buluştuk, adamlar silahlıymış, sıktılar. Böyle olacağını tahmin edemezdim, pişmanım” diye gözyaşı döktü.
Ölen Tibet Alp’in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Yakup Eksik ile Mehmet Özgün’ün tedavisi sürerken, polis ekipleri olaya karışanların kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. 
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Son Güncelleme: 05.03.2015 10:22
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