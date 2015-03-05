‘Yan baktın’ kavgası: 1 ölü 2 yaralı

SİLAHLARIN kullanıldığı olayda, 23 yaşındaki Tibet Alp öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Kavganın, kendisi yüzünden çıktığını söyleyen 17 yaşındaki O.A., “Bir gün önce 3 kişi, ters baktığım için beni dövdü, ben de intikam almak için arkadaşlarımı çağırdım. Böyle olacağını tahmin edemezdim, pişmanım” diye gözyaşı döktü.

Merkez Çukurova İlçesi’nin Yurt Mahallesi’nde oturan O.A., Toros Mahallesi’ndeki Hayalpark’ta dolaşırken tanımadığı bir grubla ters bakma yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında 3 genç O.A.’yı dövdü. Dayak yemeyi içine sindiremeyen O.A., uzaktan akrabası olan 23 yaşındaki Tibet Alp, 21 yaşındaki Yakup Eksik ve 19 yaşındaki Mehmet Özgün’e haber verip yardım istedi. Tibet Alp ile arkadaşları O.A.’yı da yanlarına alıp, olayın yaşandığı parka giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra O.A.’yı döven grup da olay yerine geldi. Kendi aralarında tartışan gençlerden kimliği belirlenemeyen saldırgan, yanında taşıdığı tabancayı çıkarıp, ateş etmeye başladı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan 3′ü Tibet Alp’e, biri Yakup Eksik’e, diğeri ise Mehmet Özgün’e isabet etti. Karın ve sağ kasığından yaralanan Tibet Alp, özel bir hastaneye kaldırıldı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar Yakup Eksik ile Mehmet Özgün ise özel Avrupa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Adana Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Tibet Alp, hayatını kaybetti.

KAVGA BENİM YÜZÜMDEN ÇIKTI

Silahlı kavgaya neden olan O.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk görüşmede, olaya kendisinin neden olduğunu söyleyen O.A., “Hayalparkta 3 kişi ‘yan baktın’ diyerek beni dövdü. Ben de intikam almak için Tibet’a haber verdim. Onlarla buluştuk, adamlar silahlıymış, sıktılar. Böyle olacağını tahmin edemezdim, pişmanım” diye gözyaşı döktü.