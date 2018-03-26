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Yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanan genç öldü

Adana’da sokak ortasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç, yaşama 15 gün tutunabildi

Yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanan genç öldü

Adana’da sokak ortasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç, yaşama 15 gün tutunabildi

26 Mart 2018 Pazartesi 09:47
Yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanan genç öldü
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SEYHAN ilçesinde, 16 yaşındaki Mehmet Şükrü Yalçın ile 17 yaşındaki Sırrı Can E. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenip büyümesiyle Sırrı Can E. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Mehmet Şükrü Yalçın’ı bacağından yaraladı. Yalçın aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı önce özel bir hastaneye kaldırırken oradan Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yalçın’ın haberini alan yakınları hastaneye akın ederken, Yalçın ambulanstan indirildiği sırada gözyaşına boğuldu.

ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekipleri çarşı merkezini abluka altına alarak olayı gerçekleştiren Sırrı Can E.’yi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Şahıs sorgulanmak üzere götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu sırada tedavisi devam eden Mehmet Şükrü Yalçın 15 günlük yaşam savaşının ardından 26 Mart Pazartesi günü saat 01.30 civarında hayatını kaybetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Yan BakmaAdana
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