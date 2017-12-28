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Yakalanan trafo hırsızları mahkemece tutuklandı

Bilecik'te araçlarında çok sayıda elektrik malzemesi yakalanan 2 trafo hırsızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Yakalanan trafo hırsızları mahkemece tutuklandı

Bilecik'te araçlarında çok sayıda elektrik malzemesi yakalanan 2 trafo hırsızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

28 Aralık 2017 Perşembe 07:49
Yakalanan trafo hırsızları mahkemece tutuklandı
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ALINAN bilgilere göre, Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki köylerinden dokuz adet tarla sulamasında kullanılan sondaj kuyularının trafoları ve kabloları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalınmıştı. Çiftçilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları ilk incelemelerde 9 çiftçiye ait trafonun ve kabloların çalındığını tespit etti. Hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma yapan Osmaneli İlçe ve Vezirhan Belde Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonuç verdi. Çiftçilerin korkulu rüyası olan trafo hırsızları M.T. (28) ve H.E. (43) çaldıkları trafo ve kablolar ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar Osmaneli İlçe Jandarma Karakolunda alınan ifadelerinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi. 

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TrafoHırsızBilecik
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